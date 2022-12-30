Самолет Хабаровск - Петропавловск-Камчатский совершил посадку из-за возгорания пауэрбанка пассажира

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Внешний аккумулятор загорелся у одного из пассажиров на борту Airbus на Дальнем Востоке, самолет совершил аварийную посадку, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Во время полета из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский на борту Airbus A319 у одного из пассажиров воспламенился powerbank. Самолету пришлось совершить аварийную посадку в Южно-Сахалинске", - сказал собеседник агентства.

Пассажиры лайнера эвакуированы. Пострадали два человека, они отравились продуктами горения.

Рейс выполняла авиакомпания "Аврора", на борту находились 112 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Одна пострадавшая от госпитализации отказалась (диагноз - "острая реакция на стресс")", - отметили в МЧС.

В настоящее время проводится проветривание салона самолета, в пятницу в 19:00 местного времени (11:00 мск) "запланировано возобновление рейса без замены воздушного судна", уточнили в ведомстве.