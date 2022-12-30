Белуга, креветки и черная икра будут на новогоднем столе у экипажа МКС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин на борту Международной космической станции накроют новогодний стол с креветками, белугой, черной икрой и салатом оливье.

"У нас на новогоднем столе все нехитро: белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в очень небольшом количестве и консервированное, но тем не менее, это будет", - сказал Прокопьев в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос".

По его словам, самым главным блюдом будет салат оливье, для которого они специально сохранили пакет майонеза.

Также Петелин сообщил, что у экипажа будут три выходных дня, с 31 декабря по 2 января. Однако со слов Прокопьева, работа на МКС не прекращается ни на минуту, и дежурные обязанности будут выполняться и 1 января.

Кикина выразила надежду на обмен подарками с коллегами из американского сегмента, "космонавты и астронавты обмениваются какими-то подарками, на дни рождения, а на день рождения года - на Новый год, посмотрим, для нас это будет впервые. Думаю, что да".

Накануне космонавты украсили российский сегмент МКС к Новому году. Космонавт Петелин привязал яркую снежинку к стене и прикрепил небольшую искусственную новогоднюю елку к потолку станции. Прокопьев дополнил интерьер праздничным носком с пингвином, а Кикина закрепила на ноутбуке маленькую варежку со снеговиком.

Кроме того, на стенах модуля станции размещены и другие праздничные украшения, искусственные снежинки и игрушки, над головой космонавтов висит сетка с мандаринами, а также выложена надпись: "С Новым годом!".