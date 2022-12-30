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Первый замгендиректора "Интерфакса" Вячеслав Терехов удостоен звания "Заслуженный журналист РФ"

Первый замгендиректора "Интерфакса" Вячеслав Терехов удостоен звания "Заслуженный журналист РФ"
Вячеслав Терехов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеславу Терехову звание "Заслуженный журналист РФ".

Согласно указу, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, Терехов удостоен этого звания за "вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Вячеслав Терехов родился 16 августа 1939 года в Москве. Закончил Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат исторических наук.

Более 50 лет работает в информационной сфере.

Вячеслав Терехов - корреспондент с многолетним опытом, по его материалам можно изучать историю современной России. Он - дуайен "кремлевского пресс-пула", в котором состоит с 1985 года. Однако Терехов вовсе не "паркетный" журналист и неоднократно освещал события в "горячих точках", включая конфликт в Афганистане, контртеррористические операции в Чечне и конфликты на постсоветском пространстве, в том числе в Абхазии и Южной Осетии.

Терехов - один из основателей "Интерфакса", руководил корреспондентами агентства.

За многолетнюю журналистскую работу Терехов был награжден орденом "Дружбы народов", орденом "За личное мужество", орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Орденом Почета" и орденом "Александра Невского".

Вячеслав Терехов
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