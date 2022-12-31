Один из основателей "Интерфакса" Вячеслав Терехов удостоен звания "Заслуженный журналист РФ"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом присвоил первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Вячеславу Терехову звание "Заслуженный журналист России".

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Согласно указу, Терехов удостоен этого звания "за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Эти слова абсолютно точны: Терехов более 50 лет работает в информационной сфере, по его материалам можно изучать нашу новейшую историю.

Он родился в августе 1939 года, закончил истфак МГУ, кандидат исторических наук. С 80-х годов прошлого века на информационной работе - корреспондент Гостелерадио СССР, в 1989 году стал одним из учредителей первого в Советском Союзе независимого информационного агентства "Интерфакс", с 1985 года - член кремлевского пресс-пула и его фактический дуайен.

Терехов первым передал информацию об отмене главенствующей роли КПСС в советском обществе, "провожал" с поста первого президента СССР Михаила Горбачева, был свидетелем августовских событий 1991 года и "Беловежских соглашений", находился в Доме правительства в октябре 1993 года, в служебных командировках налетал десятки тысяч километров, в качестве корреспондента "Интерфакса" был на аудиенциях глав государств, монархов и папы римского.

При всем при этом Вячеслав Константинович никогда не был "паркетным" журналистом, он постоянно был в разъездах, неоднократно освещал события в "горячих точках", включая конфликт в Афганистане, конфликты на постсоветском пространстве - в Абхазии, Южной Осетии, в республиках Средней Азии, по его сообщениям страна и мир узнавали о ходе контртеррористической операции в Чечне.

Корреспондентская работа Терехова не ограничивалась сугубо новостной повесткой. Он выпустил многочисленные развернутые интервью с главами государств и правительств, лидерами российских политических партий, министрами российского правительства, главами субъектов Федерации. Характерная черта всех интервью - продуманные и четко поставленные вопросы, требующие столь же четких и недвусмысленных ответов.

В последнее время Терехов сосредоточил усилия на науке, подготовив целый ряд материалов по экономике, политологии, научным исследованиям в различных сферах. Особенно востребованными стали его интервью с учеными-медиками в период пандемии. Они помогали четко оценить ситуацию, избегать паники, видеть перспективу.

За многолетнюю корреспондентскую работу он награжден орденами "Александра Невского" , "За личное мужество", "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Орденом Почета", "Орденом Дружбы народов".