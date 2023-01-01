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Правительство определило порядок предоставления госуслуг в сфере занятости в новых регионах России

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Жители новых регионов РФ с 1 января смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости, сообщала пресс-служба кабинета министров.

Документ, определяющий порядок предоставления государственных услуг в сфере занятости в новых регионах России, подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Теперь людям из таких регионов, которые находятся в поиске работы, нужно будет лично обратиться в региональную службу занятости с заявлением и паспортом, а также предоставить документы об образовании и квалификации. Такой порядок в новых регионах будет действовать до 1 января 2024 года. "После этого там планируется запустить единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России", - отметили в правительстве.

Если же документы об образовании и квалификации были утрачены, то подбор подходящей работы будет проведен с учетом сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже на основании данных из трудовой книжки. Если и она утрачена, поиск работы будет идти на основе справок или других документов о трудовой деятельности, которые смогут предоставить бывшие работодатели.

Россия Правительство Госуслуги
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