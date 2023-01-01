Вступает в силу закон о штрафах для операторов связи РФ за нарушение требований по установке ТСПУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Закон, устанавливающий для операторов связи РФ штрафы за нарушение требований по пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета (ТСПУ), вступает в силу с 1 января 2023 года.

Закон (259-ФЗ), вносящий изменения в КоАП РФ, был подписан президентом 14 июля 2022 года.

Согласно документу, штраф за указанное нарушение составит для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За повторное нарушение штраф составит для должностных лиц от 100 до 200 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 3 до 5 млн рублей.

Обязательство операторов устанавливать на своих сетях ТСПУ установлено вступившим в ноябре 2020 года законом об устойчивом/суверенном Рунете. Закон предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

