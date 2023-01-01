Многоэтажка загорелась в Новосибирске из-за фейерверка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Два балкона в многоэтажном здании в Новосибирске загорелись в новогоднюю ночь из-за того, что в них попали запущенные во дворе фейерверки.

В главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 0:12 по местному времени.

"Горели два балкона размером 4 х 1,2 метра. Квартиры не повреждены", - сказали в МЧС.

Через 30 минут огонь локализовали, а еще спустя две минуты открытое горение было ликвидировано.

К борьбе с огнем было привлечено 26 человек и 8 единиц техники.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгорание началось после того, как дом попали несколько ракет запущенного во дворе фейерверка.