Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Многоэтажка загорелась в Новосибирске из-за фейерверка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Два балкона в многоэтажном здании в Новосибирске загорелись в новогоднюю ночь из-за того, что в них попали запущенные во дворе фейерверки.

В главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 0:12 по местному времени.

"Горели два балкона размером 4 х 1,2 метра. Квартиры не повреждены", - сказали в МЧС.

Через 30 минут огонь локализовали, а еще спустя две минуты открытое горение было ликвидировано.

К борьбе с огнем было привлечено 26 человек и 8 единиц техники.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгорание началось после того, как дом попали несколько ракет запущенного во дворе фейерверка.

Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударе 31 декабря по объектам ОПК Украины и местам запуска беспилотников

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Минобороны РФ сообщило о планах провести миротворческое учение ОДКБ в Армении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 января

В России с 1 января увеличится размер прожиточного минимума, МРОТ и пенсии

Грузовые ж/д тарифы в РФ выросли с 1 января на 8%

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Завершился осенний призыв в армию

Военная операция на Украине

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 российских военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });