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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Испуганная лошадь врезалась в толпу в центре Петербурга, трое пострадали

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Запряженная в карету лошадь затоптала людей на Дворцовой площади в Петербурге, пострадали три человека, в том числе два ребенка, сообщается в понедельник в телеграм-канале администрации Центрального района города.

"Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых - дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники полиции.

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