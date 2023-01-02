ПВО сбила второй беспилотник в районе Севастополя

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны снова сработала в Севастополе, предварительно - по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Развожаев также сообщил о работе ПВО и сбитом над морем беспилотнике.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.