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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:02

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях
Казахстан, Байконур
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и России провели в городе Байконуре спецоперацию, в ходе которой ликвидирована общественно опасная организованная преступная группа (ОПГ), состоявшая из граждан обеих стран. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"3 января текущего года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки ", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации КНБ, всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ. "По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия", - отмечается в информации.

В КНБ сообщили, что на счету задержанных – похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Преступная группа на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную ситуацию в городе Байконуре и Кызылординской области, отличаясь "особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений".

Отмечается, что спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка. "В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ведомстве.

Казахстан РФ
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