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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Скончался российский политик, экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР, скончался у себя на даче в Подмосковье", - сообщается в эфире телеканала во вторник.

По словам ведущего эфира, об этом сообщили родственники политика.

Хасбулатов родился в Грозном в 1942 году. Занимал пост председателя Верховного совета РСФСР с 29 октября 1991 года по 4 октября 1993 года.

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