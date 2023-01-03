Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Скончался российский политик, экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР, скончался у себя на даче в Подмосковье", - сообщается в эфире телеканала во вторник.

По словам ведущего эфира, об этом сообщили родственники политика.

Хасбулатов родился в Грозном в 1942 году. Занимал пост председателя Верховного совета РСФСР с 29 октября 1991 года по 4 октября 1993 года.

