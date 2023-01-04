Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве значительно выросло

EPA/Vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 тыс. 46 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 544 заболевших. Таким образом, число новых случаев увеличилось на 502. В течение шести дней наблюдалось снижение числа новых случаев COVID-19 в столице.

За сутки были госпитализированы 130 человек. Выздоровели 1 тыс. 665 пациентов.

За 24 часа скончались 13 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 16 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 млн 303 тыс. 905, выздоровели 3 млн 111 тыс. 625 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 533.