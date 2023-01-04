Правительство ограничит раскрытие информации "Транснефтью" до июля 2024 г.

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Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Согласно документам, размещенным на официальном портале правовой информации, планируется временно изменить порядок и сроки раскрытия информации "Транснефтью" для ограничения бесконтрольного распространения данных, которые могут привести к увеличению санкционного давления на топливно-энергетическую сферу.

"Целью предлагаемого регулирования является минимизация рисков увеличения санкционного давления на потребителей услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов", - поясняют авторы изменений.

В настоящее время раскрываемая "Транснефтью" в открытом доступе информация о своей деятельности может быть использована для усиления ранее введенных мер ограничительного характера, а также таргетирования новых санкций как в отношении субъекта естественной монополии, так и контрагентов - грузоотправителей и грузополучателей, портов, поставщиков и подрядчиков, указывается в сводном отчете.

Это может привести к нарушению бесперебойного функционирования экспортных направлений поставок углеводородов, воспрепятствованию переориентации транспортных грузопотоков и диверсификации рынков сбыта, ограничению доступа к финансовым инструментам и возможности проведения расчетов с зарубежными контрагентами.

"Настоящий порядок раскрытия субъектом естественной монополии информации о маршрутах транспортировки нефти и нефтепродуктов, о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов транспортной системы, об основных проектных характеристиках объектов магистральных трубопроводов и пунктов перевалки, слива, налива, приема, сдачи позволяет лицам, заинтересованным в увеличении санкционного давления, отследить грузопотоки нефти и маршруты транспортировки нефтепродуктов в целях таргетирования новых санкций как в отношении субъекта естественной монополии, так его контрагентов", - уверены разработчики документа.

Изменение порядка и сроков раскрытия информации "Транснефтью" предполагает временное изъятие данных из публичного доступа и их предоставление по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности. Так, подлежащая раскрытию по действующим стандартам информация о монополии, за отчетные периоды 2018-2023 годов, согласно проекту постановления, должна быть опубликована в срок не позднее 1 июля 2024 года. При этом указанные требования не распространяются на сведения о тарифах на услуги "Транснефти".

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать по 1 июля 2024 года включительно.

Внесение изменений в порядок предоставления информации был инициирован в связи с соответствующим обращением "Транснефти" и по поручению вице-премьера РФ Александра Новака, так как действующее правовое регулирование не позволяет субъекту естественной монополии самостоятельно регулировать процесс раскрытия данных о своей деятельности.

По состоянию на 1 января 2021 года добычу нефти и газового конденсата на территории РФ осуществляли 285 организаций, которые являются или могут являться потребителями услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, указывается в документах.