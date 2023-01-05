В Москве увеличилось суточное число новых случаев коронавируса

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 073 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 1 046 заболевших. Таким образом, число новых случаев увеличилось на 27.

При этом с 28 декабря по 3 января наблюдалось постепенное снижение их количества новых случаев с 1 873 до 544 в сутки, однако 4 января был отмечен рост их числа сразу на 502.

За сутки были госпитализированы 140 человек. Выздоровели 1 452 пациента.

За 24 часа скончались 15 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 13 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 304 978, выздоровели 3 113 077 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 548.