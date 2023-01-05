В России более 3,2 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 274 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 721 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 8,9%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах РФ, снижение - в 31 регионе страны, еще в 22 регионах РФ ситуация по госпитализациям осталась без изменений, говорится в сообщении.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 уменьшилось на 54 по сравнению с показателем прошлых суток, когда их было 3 328.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 47 человек, накануне сообщалось о смерти 45 заболевших.

Выздоровели за сутки 4 719 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 4 января, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии официально зарегистрировано 21 817 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 393 945 умерших и 21 232 717 выздоровевших.