Использование государственных ИС стало обязательным для школ и колледжей с 1 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Школы и колледжи с 1 января должны использовать в образовательном процессе только государственные информационные системы (ИС), сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 1 января организации основного общего и среднего профессионального образования обязаны использовать исключительно государственные информационные системы в рамках образовательных программ. Это регламентировано поправками, которые были внесены в 2021 году в Федеральный закон "Об образовании", - сказали в ведомстве.

В Минпросвещения напомнили, что для учебных заведений подготовлена федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Моя школа", среди ключевых принципов которой обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности информации.

Как подчеркнули в ведомстве, система служит дополнением традиционной системе образования и не должна заменить личное общение.

Пользователем системы "Моя школа" доступны личные кабинеты, библиотека верифицированного образовательного контента, тестирующая подсистема, облачное хранение, редактирование документов и другие сервисы. В настоящий момент в библиотеке цифровых образовательных материалов размещено более 6,5 тысяч единиц контента.