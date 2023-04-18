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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ
Фото: Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В российских школах фактически создан "белый интернет" после вступления в силу закона об использовании в учебных заведениях только государственных информационных систем, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Очень важный вопрос - это интернет (...) принят закон, что с 1 января только государственные информационные системы будут использоваться в школах, с проверенным содержанием, без деструктивной информации. И сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Он также отметил, что министерство существенно изменило подходы к разработке школьных учебников, ведомство и в будущем будет продолжать контролировать работу по их написанию.

В январе в Минпросвещения сообщили, что российские школы и колледжи с нового года должны использовать только государственные информационные системы в рамках образовательных программ.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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