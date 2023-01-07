Мурманск 11 января встретит первый рассвет после полярной ночи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Полярная ночь на широте Мурманска завершится 10 января и на следующий день город встретит первый рассвет, сообщили "Интерфаксу" в Мурманском гидрометцентре.

"Согласно расчетному времени, первый рассвет будет 11 января в 12:43 мск, заход - в 13:09 мск", - сказала климатолог Александра Анциферова.

Она отметила, что первое в 2023 году солнце можно увидеть в ясную или малооблачную погоду и только на возвышенности.

Полярная ночь в Мурманске продолжается 40 дней и в этот период солнце не появляется из-за горизонта.

Традиционно окончание полярной ночи в Мурманске празднуют акцией "Первый рассвет". Она проходит на сопке Солнечная горка, откуда в безоблачную погоду можно увидеть первые лучи солнца. Встреча первого солнца проходит под песню "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты".

Традицию ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

В России, помимо Мурманска, полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.