Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 января

Ликвидация возгорания на газопроводе в ЛНР, взрыв газа в жилом доме в Хасавюрте, заседание Совбеза ООН по Украине

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Возгорание на газопроводе в ЛНР ликвидировано. Спецслужбы выясняют причины взрыва. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР.

- Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте. Двое из них госпитализированы, троим оказана амбулаторная медицинская помощь.

- Совет Безопасности ООН 13 января проведет заседание по Украине. Это следует из программы международной организации, опубликованной на сайте ООН.

- Число скончавшихся от лекарства от ОРВИ детей в Узбекистане выросло до 20. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила о смерти трехлетнего ребенка. Ранее в конце декабря министерство здравоохранения Узбекистана заявило о гибели 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской компании.

- В Таиланде снова будут требовать документ о вакцинации от COVID-19 при въезде в страну. Мера начнет действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи 9 января, по местному времени.