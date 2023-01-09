Военные РФ заявили о нанесении противнику комплексного огневого поражения на донецком направлении

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России на донецком направлении наносят комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии по всему участку линии боевого соприкосновения, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля".

"На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля".

"На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой народной республики и Лозовая Харьковской области. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, сообщил он.

"Кроме того, - сказал Конашенков, - севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".

По его данным, здесь "за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа".

Российские военные за сутки сбили над территорией Донецкой народной республики (ДНР) украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8, заявил Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка (ДНР) сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.

По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь украинских беспилотников в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).

"Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск (ДНР) и Переможное Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего за время проведения военной операции на Украине уничтожено 367 самолетов, 200 вертолетов, 2 тыс. 856 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, а также 7 тыс. 460 танков и других боевых бронемашин.