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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Что произошло за день: понедельник, 9 января

Уголовное дело против актера Смольянинова, жесткая посадка самолета в НАО, законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в НАО. Еще 10 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

- Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию. В Кремле отметили, что денонсация Конвенции СЕ не повлияет на борьбу с коррупцией в РФ

- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова. В СКР отметили, что артист "в интервью одному из западных изданий \сделал ряд заявлений, направленных против России".

- Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова (признан иноагентом). Участнику проекта Pussy Riot, издателю "Медиазоны" вменяется в вину неуведомление о получении им гражданства Канады.

- Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Соответствующая карточка появилась в базе розыска министерства без уточнения статьи УК, на основании которой ведется розыск.

- "ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии. Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе.

- Скончался создатель ракетных комплексов "Калибр" Павел Камнев. Научному руководителю концерна ВКО "Алмаз - Антей" было 85 лет.

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Новости

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