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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Песков сказал, что денонсация Конвенции СЕ не повлияет на борьбу с коррупцией в РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не отразится на международном сотрудничестве, а также не ослабит борьбу с коррупционерами внутри России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации Конвенции.

"Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал - внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией", - сказал Песков.

"В России работают системы по жесткой борьбе с коррупцией. Нельзя сказать, что ее удалось искоренить - эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не компанейщина, а это последовательная деятельность, и эта работа будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

"А что касается международного взаимодействия, то в настоящий момент с дружественными нам странами оно продолжается, и никакого негативного влияния здесь нет. А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже достаточно продолжительное время его нет и пока не предвидится", - сказал Песков.

"Вы знаете, что это связано с общей линией - нашего выхода из Совета Европы и так далее", - сказал он.

Вместе с тем Песков признал, что "могут возникнуть определенные сложности в вопросах выдачи подозреваемых и обвиняемых".

Ранее в понедельник стало известно, что Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

В законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями данного решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В силу неприемлемости для РФ таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к России в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, также говорится в пояснительной записке.

Дмитрий Песков
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