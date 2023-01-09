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Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию внесен в понедельник в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий законопроект (272467-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

В законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями данного решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В силу неприемлемости для РФ таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к России в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО, также говорится в пояснительной записке.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечается в документе.

Владимир Путин Госдума
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