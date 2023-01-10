Росавиация сертифицировала двигатель для Ил-114-300

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Росавиация выдала АО "ОДК-Климов" (входит в "Ростех") сертификат типа на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, которым будут оснащаться самолеты Ил-114-300.

В сообщении Росавиации говорится, что в дальнейшем разработчик планирует проведение сертификационных работ по расширению эксплуатационных характеристик двигателя, а также сертификацию модификации двигателя ТВ7-117СТ-02 для применения в составе силовой установки самолета ТВРС-44 "Ладога".

ТВ7-117СТ-01 создан на базе двигателя ТВ7-117С/СМ с улучшенными характеристиками, модернизированным цифровым блоком управления БАРК-65СМ и адаптирован под новый воздушный винт АВ112-114 разработки АО "НПП "Аэросила", который также проходит сертификацию в Росавиации.

Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией советского Ил-114, предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях.

По госпрограмме развития авиаотрасли, первые два Ил-114-300 будут выпущены в 2024 году, всего до 2030 года будет произведено 70 таких машин.