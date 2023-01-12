Суды в 2022г признали банкротами 278 тыс. граждан

Темп прироста замедляется

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские суды в 2022 году признали несостоятельными 278 137 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Это рекордный в количественном выражении прирост с момента появления в России института личного банкротства 1 октября 2015 года. Однако темп прироста замедляется второй год подряд: число банкротов увеличилось на 44,2% по сравнению с 2021 годом, когда прирост составил 62%. В 2020 году был зафиксирован рекордный плюс 72,6% к данным 2019 года.

"С момента появления процедуры личного банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Динамика числа банкротств не сопряжена с действовавшим с 1 апреля до 1 октября 2022 года мораторием на банкротства. Связано это с тем, что в подавляющем большинстве случаев (96,7% в 2022 году и 94,9% в 2021-м) граждане сами инициируют собственное банкротство, а мораторий запрещал возбуждать дела о несостоятельности по требованию кредиторов.

"При анализе факторов, влияющих на количество банкротств граждан, нельзя не учитывать, что, как правило, они сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями зачастую выступают кредиторы. Именно поэтому в 2022 году ситуация с мораторием не повлияла на востребованность гражданами применения процедур банкротства", - заявил журналистам первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

Всего с 1 октября 2015 года суды признали банкротами 753 250 граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в 2022 году лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов Краснодарский край (13 951 человек; +43,0% к 2021), Московская область (13 472; +34,1%), Москва (13 439; +31,6%). В относительном выражении в 2022 году наибольшее количество банкротов на 100 тыс. населения было в Пензенской области (342), Калужской (324) и Ульяновской (320). В целом по России в 2022 году на 100 тыс. населения был 191 банкрот.

Внесудебное банкротство граждан

Внесудебную процедуру личного банкротства - через многофункциональный центр (МФЦ) - в 2022 году смогли инициировать 7 118 человек, что на 52,6% больше, чем в 2021 году. Сейчас по большинству заявлений процедура внесудебного банкротства запускается. Так было в 61,8% случаях в 2022 году, годом ранее - в 50,6%, свидетельствуют данные "Федресурса".

"Информированность граждан о возможности списания долгов во внесудебном порядке возрастает. Упрощенная процедура банкротства становится более узнаваемой и понятной, о чем говорит снижение количества отказов в возбуждении данной процедуры. Не последнюю роль играет доверие граждан к "новой" процедуре банкротства, ведь она проходит через МФЦ, трудозатраты минимальны, к тому же она бесплатна", - говорит Торосов.

Внесудебную процедуру в отличие от судебной может инициировать исключительно сам гражданин-должник. С 1 сентября 2020 года она доступна лицам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Всего с 1 сентября 2020 года, по данным "Федресурса", была завершена 9 161 процедура внесудебного банкротства.

В будущем она станет доступна более широкому кругу лиц. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года обеспечить корректировку правил внесудебной процедуры.

В поручении говорится о необходимости вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, минимальную планку долга предложено понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также Путин поручил разрешить пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет. Сейчас эта процедура не доступна для ряда граждан, поскольку они получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Соответствующие поправки в закон о несостоятельности Минэкономразвития в конце ноября опубликовало для общественного обсуждения.

"Сейчас мы как раз работаем над совершенствованием механизма внесудебного банкротства по поручению президента. Говорить о точных прогнозах пока преждевременно. Важно сделать процедуру еще более доступной, в том числе для пенсионеров и иных социально уязвимых категорий граждан", - сообщил журналистам Торосов.