Число бизнес-банкротств сократилось на 12,2% в 2022 г на фоне моратория

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в 2022 году снизилось на 12,2% (всего за год 9055) по сравнению с 2021 годом, число наблюдений сократилось на 39% (5227), а число уведомлений о намерении инициировать дело о несостоятельности - на 35,9% (20244), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

На статистике сказалось действие c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников, который распространялся на всех за исключением застройщиков, чьи объекты внесены в перечень "долгостроев". Ограничения не действовали на самих должников, они могли беспрепятственно инициировать дело о собственной несостоятельности.

После завершения моратория кредиторы активно пользовались возвращенным правом заявить о намерении инициировать дело о несостоятельности контрагента. В IV квартале 2022 года таких уведомлений было 12262, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Но общее количество уведомлений за весь 2022 год все равно оказалось меньше показателей 2021 года на 35,9%.

"Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил журналистам, что мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике. "Механизм был введен своевременно и так же своевременно отменен. Сейчас нет предпосылок к его введению", - заявил он, отвечая на вопрос о наличии планов его выборочного применения в дальнейшем.

В 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выступила заявителем в 23,1% дел о несостоятельности, тогда как годом ранее - в 18,8%, сами должники инициировали 10,1% (было 8,2%). Как и ранее, чаще всего большую часть процедур в 2022 году инициировали конкурсные кредиторы - 66,4%, (72,4% в 2021), свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в 2022 лидировали по числу компаний-банкротов - Москва (1969; -7,5% к 2021), Московская область (759; -4,3%), Санкт-Петербург (699; -12,7%), Краснодарский край (314; -0,3%), Свердловская область (241; -29,9%).