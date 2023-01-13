РФ за 10 месяцев 2022 года вдвое сократила поставки мелассы в ЕС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в январе-октябре 2022 года сократила поставки мелассы (продукт переработки сахарной свеклы) в Евросоюз вдвое по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год - до 82,67 тыс. тонн с 168,98 тыс. тонн. Об этом сообщается в обзоре Международной организации по сахару (ISO).

РФ была в числе ключевых поставщиков мелассы в страны ЕС наряду с Египтом (87,06 тыс. тонн), Пакистаном (137,83 тыс. тонн), Индией (488,87 тыс. тонн). В целом за январь-октябрь прошлого года импорт мелассы в Евросоюз составил 1,185 млн тонн против 1,021 млн тонн годом ранее. В октябре по сравнению с сентябрем импорт снизился до 130,68 тыс. тонн со 134 тыс. тонн.

Мировое производство мелассы в сезоне 2022-2023 годов, по оценке IHS Markit, может увеличиться на 1 млн тонн, до 66,8 млн тонн, главным образом, за счет повышения производства в Бразилии, Таиланде, Индии, Китае и РФ. Оно компенсирует сокращение выпуска в ЕС. При этом ни одна из этих стран, за исключением Индии, не экспортирует значительные объемы мелассы. Это означает, что удовлетворение дополнительного спроса со стороны Евросоюза будет зависеть от динамики рынка этанола в Индии, для производства которого требуются значительные объемы сахара и мелассы, отмечается в обзоре.

ISO также отметила, что, по данным на 27 декабря, сбор сахарной свеклы в России составил 47,8 млн тонн при урожайности 47,57 тонны с гектара. Сахарные заводы РФ переработали 38,5 млн тонн сахарной свеклы, выработав 5,32 млн тонн сахара. При этом, по данным на конец года, заводам предстояло переработать еще 20% сахарной свеклы, в то время как в прошлом сезоне этот показатель был ниже (12%) на фоне более скромного урожая.