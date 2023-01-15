С февраля в РФ будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля россиян ждет прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям на 11,9%. Как сообщил Минтруд в своем Telegram-канале, в общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных мер социальной поддержки, пишет "Российская газета".

Например, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и прочее.

В частности, с учетом индексации размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Индексация пройдет по уровню фактической инфляции - на 11,9%, пояснили в Минтруде.