Комитет Госдумы одобрил законопроект о получении налоговых уведомлений через Госуслуги

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет налогоплательщикам - физическим лицам с 1 января 2024 года получать уведомления от налоговых органов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (Госуслуги).

Документ (№246186-8) был внесен в парламент правительством.

Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Законопроект наделяет налогоплательщиков, имеющих подтвержденную запись на портале Госуслуг, правом представлять в налоговые органы документы и получать от налоговых органов документы в электронной форме через личный кабинет. При этом по почте уведомления дублироваться не будут. Согласно тексту законопроекта, ФНС перейдет на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале Госуслуг, а если гражданин желает получать уведомления другим способом (по почте или на портале ФНС), он должен направить в налоговую через портал Госуслуг соответствующее уведомление.

"Реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на бумажном носителе для налогоплательщиков - пользователей ЕПГУ (Госуслуги - ИФ), которые направили в налоговый орган уведомление о представлении документов через личный кабинет на ЕПГУ, и приведёт к значительному сокращению бюджетных расходов на массовую печать и направление налоговых уведомлений", - говорится в заключении комитета.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что на портале Госуслуг зарегистрировано 86 млн граждан, что существенно больше количества пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. При этом порталом Госуслуг пользуются физические лица, которым регулярно направляются налоговые уведомления на бумажном носителе заказными письмами по почте. Бюджетные расходы на почтовые уведомления составили в 2019 г. 3,2 млрд руб., в 2020 г. - 3,3 млрд руб., в 2021 г. - 3,6 млрд руб.

В случае принятия закон вступает в силу с 1 января 2024 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 18 января.