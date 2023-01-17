Госдума во вторник откроет весеннюю сессию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое в весенней сессии заседание.

На открытии сессии выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе весенней сессии депутатам предстоит продолжить системную работу с профильными министерствами по вопросу интеграции в правовое поле вошедших в состав РФ территорий, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Здесь нам нужно как можно скорее рассмотреть вопросы социального обеспечения: пенсий, пособий", - сказал Жуков.

По его словам, "очень важный вопрос поддержка семей наших ребят, сражающихся на передовой". "Так буквально на этой неделе рассмотрим законопроект о предоставлении мер социальной поддержки супруге или супругу погибшего ветерана боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи", - отметил он.

Жуков сказал, что депутаты планируют работать над решением задач, поставленных президентом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Президент определил ряд важнейших задач государственной политики на 2023 года. Это - устранение ограничения в логистике и финансах для взаимодействия с нашими партнерами, укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности, обеспечение финансового суверенитета страны, развитие инфраструктуры, снижение бедности и защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа. За каникулы комитеты внесли предложения по законодательному обеспечению поставленных задач", - сказал парламентарий.

Жуков назвал еще несколько законопроектов во исполнение перечисленных задач: о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ, о совершенствовании антимонопольного регулирования "цифровых" рынков, об изменении законодательства в связи с внедрением цифрового рубля, о правовом регулировании майнинга.

"Очень важная и актуальная тема - уголовная ответственность и оборотные штрафы за утечку персональных данных, сейчас профильный комитет Госдумы ведет работу по подготовке данных инициатив с министерствами и администрацией президента РФ", - отметил первый вице- спикер.

Он также анонсировал ряд изменений в Налоговый кодекс, направленных на обеспечение финансового суверенитета РФ.

Еще одно направление работы - законодательное обеспечение современной социальной политики, сообщил Жуков. По его словам, сейчас ведется большая работа над новой редакцией закона о занятости населения в РФ.