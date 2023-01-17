РЖД и "Почта России" запустили почтовый вагон напрямую из Петербурга в Калининград

Жители Калининграда теперь будут получать посылки из Петербурга в 1,5 раза быстрее

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" и "Почта России" запустили почтовый вагон между Санкт-Петербургом и Калининградом.

По сообщению РЖД, жители Калининграда теперь будут получать посылки из Санкт-Петербурга в 1,5 раза быстрее - ранее они доставлялись через Москву.

Почтовый вагон будет ходить один раз в неделю в составе поезда №79/80 Санкт-Петербург - Калининград.

К доставке принимается корреспонденция и посылки не только из Санкт-Петербурга, но и из других субъектов Северо-Западного региона: Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии.

Вагон вмещает около двух тысяч почтовых отправлений.

Ранее почтовый вагон в составе пассажирского поезда на маршруте Санкт-Петербург - Калининград никогда не курсировал, отмечает РЖД.