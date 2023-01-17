Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

РЖД и "Почта России" запустили почтовый вагон напрямую из Петербурга в Калининград

Жители Калининграда теперь будут получать посылки из Петербурга в 1,5 раза быстрее

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" и "Почта России" запустили почтовый вагон между Санкт-Петербургом и Калининградом.

По сообщению РЖД, жители Калининграда теперь будут получать посылки из Санкт-Петербурга в 1,5 раза быстрее - ранее они доставлялись через Москву.

Почтовый вагон будет ходить один раз в неделю в составе поезда №79/80 Санкт-Петербург - Калининград.

К доставке принимается корреспонденция и посылки не только из Санкт-Петербурга, но и из других субъектов Северо-Западного региона: Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии.

Вагон вмещает около двух тысяч почтовых отправлений.

Ранее почтовый вагон в составе пассажирского поезда на маршруте Санкт-Петербург - Калининград никогда не курсировал, отмечает РЖД.

РЖД Почта России Петербург Калининград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Что произошло за день: понедельник, 16 января

Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Суд признал движение "М.К.У." террористическим и запретил его в России

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });