Российские военные сообщили о продолжении наступления на донецком направлении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в минувшие сутки продолжали наступление на донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказал Конашенков.

По его словам, на купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад вооружённых сил Украины и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что общие потери противника на этом направлении составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

"На красно-лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также - 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка Донецкой народной республики и западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Минобороны России.

Также, по его словам, "севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил Конашенков.

Российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, "а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах ", сказал Конашенков.

В районе Бердянска Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Раденска Херсонской области - противорадиолокационная ракета HARM производства США. По словам представителя Минобороны РФ, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Кроме того, сбито шесть украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.