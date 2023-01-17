Проект об упрощении оплаты покупок в иностранных онлайн-магазинах принят в I чтении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает банкам не проводить обязательную идентификацию физических лиц при переводе электронных денежных средств в пользу компаний, созданных за пределами РФ, если сумма перевода не превышает 15 тысяч рублей.

Документ (№211006-8) внес депутат Андрей Луговой.

Согласно действующему законодательству, банки могут не проводить упрощенную идентификацию клиента, если он переводит средства без открытия банковского счета, в том числе электронные средства, в пользу юридических лиц и ИП в качестве оплаты за товары, работы и услуги, если сумма перевода не превышает 15 тыс. руб. При этом для перевода средств организации, созданной за рубежом, независимо от суммы нужно пройти процедуру идентификации.

"Таким образом, клиент - физическое лицо может без прохождения идентификации/упрощенной идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тыс. руб. в интернет-магазине, зарегистрированном на территории РФ. Однако совершить аналогичную операцию в иностранном интернет-магазине не может. Для этого клиенту необходимо совершить дополнительные действия: либо пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделении банка", - говорится в пояснительной записке.

Для решения этой проблемы законопроект предлагает отменить идентификацию клиентов-физлиц, если сумма перевода за товары и услуги в пользу иностранных компаний не превышает 15 тыс. руб.

"Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации", - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.