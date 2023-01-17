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РФ в июле-ноябре 2022 года поставила в Африку 6,1 млн т зерна

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - РФ в июле-ноябре 2022 года (за 5 месяцев текущего сельхозсезона) поставила в страны Африки 6,1 млн тонн зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА).

В прошлом сельхозсезоне (июль 2021-июнь 2022 гг.) российский экспорт на Африканский континент составил 10,9 млн тонн зерна, из которых 10,2 млн тонн пшеницы. Наиболее крупными покупателями были Египет, Судан и Алжир.

Как прогнозируют в ассоциации, поставки в этом сезоне могут быть меньше, чем в минувшем – "менее 10 млн тонн". Это связано с тем, что существовавшая до 2022 года логистика и система платежей были нарушены антироссийскими санкциями, фактически поставщики вынуждены были перестраиваться на ходу и этот процесс еще не завершен, пояснили в АЭССА. Там напомнили, что из-за отключения базового банка отрасли - Россельхозбанка - от системы SWIFT платежи африканских покупателей зерна в долларах и евро в пользу российских поставщиков блокировались или замораживались европейскими и американскими банками-корреспондентами, и значительные суммы не только не доходили до российских продавцов, но и не возвращались покупателям. У судовладельцев возникли проблемы со страхованием судов, заходящих в российские порты.

По данным ассоциации, общая потребность стран Африки в зерне в этом сельхозсезоне оценивается в 100 млн тонн.

Касаясь объявленных недавно планов Украины по созданию с рядом африканских стран (Нигерия, Сенегал, Гана) совместных зерновых хабов, в АЭССА заявили, что страны Африки давно предлагают такие проекты странам-поставщикам, но за их счет. Сенегал, к примеру, хотел бы стать транзитной страной для остальных стран Западной Африки, не имеющих выхода к морю. Нигерии это было бы интересно для снижения закупочных цен на продовольствие, с учетом большого и быстрорастущего населения страны, которое превышает 200 млн человек. В настоящее время эти страны покупают пшеницу в США, Канаде, Аргентине.

Создание такого хаба требует финансовых ресурсов и времени для строительства припортовых элеваторов, так что в ближайшее время это маловероятно, считают в ассоциации.

РФ Африка
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