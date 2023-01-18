Ракетчики РФ получили инженерной техники за последние пять лет в два раза больше, чем за предыдущие

В 2023 г. планируются поставки 32 современных образцов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объёмы поставок инженерной техники в Ракетные войска стратегического назначения с 2018 года увеличились в два раза по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, сообщил начальник инженерной службы РВСН Владимир Хорошунов.

"За последние пять лет объёмы поставок инженерной техники и инженерного имущества в части и соединения Ракетных войск стратегического назначения возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом", - сказал Хорошунов в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Он также сообщил, что во взаимодействии с управлением начальника инженерных войск Вооружённых сил РФ "в соответствии с государственным оборонным заказом в 2023 году планируются поставки 32 современных образцов инженерной техники в соединения РВСН".

Хорошунов сообщил, что в настоящее время на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства.

"Мы завершили оснащение всех соединений мобильной группировки РВСН машинами дистанционного разминирования "Листва". Получаем машины инженерного обеспечения и маскировки. Поставлены также колесные дорожные машины, разработанные специально для инженерных подразделений РВСН и предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования (полевых позиций) подвижных грунтовых ракетных комплексов", - отметил Хорошунов.

Отвечая на вопрос о главных мероприятиях боевой подготовки для его подчинённых в наступившем году, он сказал, что это будет "выполнение задач инженерного обеспечения маневренных действий подвижной группировки РВСН при выполнении задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях".