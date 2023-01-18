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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минприроды утвердило стратегию сохранения краснокнижного аргали

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Александр Козлов подписал стратегию сохранения алтайского горного барана аргали, занесенного в Красную книгу России, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сохранение устойчивых группировок аргали в России можно обеспечить только комплексом мер, направленных на сохранение, как самого подвида, так и среды его обитания. При этом необходимо учитывать биологические особенности аргали, обитающих на северной границе ареала, а также опыт последних 10 лет в сфере его охраны. Для повышения эффективности этой работы будут внедряться современные технологии, в частности - системы дистанционных методов наблюдений", - сказал министр.

Отмечается, что с 2019 года численность аргали в России выросла с 1 295 до 2,5 тысячи особей. Для восстановления редкого подвида были улучшены условия обитания животных, усилены меры их охраны, проводятся эколого-просветительские мероприятия.

"Одна из наиболее эффективных мер для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных - создание особо охраняемых природных территорий и центров реинтродукции. К слову, такой центр планируется создать и для аргали", - рассказал Козлов.

Аргали (алтайский горный баран) - крупнейший подвид архара с хорошо развитыми у взрослых самцов массивными рогами. Он освоил местообитания у верхней границы растительности высокогорий и хорошо приспособлен к жизни в суровых условиях с низкими температурами и скудными кормовыми запасами. Аргали занесён в Красную книгу России, а также в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

Минприроды Александр Козлов
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