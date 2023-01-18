Red Wings задумалась о перебазировании из "Домодедово" во "Внуково"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings, московским базовым аэропортом которой является "Домодедово", изучает возможность перебазирования во "Внуково", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Ведутся переговоры", - отметил представитель компании.

Причину возможной смены базового аэропорта в Москве, а также сроки, в которые это может произойти, в Red Wings не уточнили.

В марте прошлого года из "Домодедово" в "Шереметьево" перебазировалась авиакомпания Smartavia, с которой Red Wings связывает код-шеринговое соглашение.

По данным отчетности "Домодедово", за I полугодие 2022 года больше всего выручки аэропорту принесло сотрудничество с S7 (4,4 млрд рублей, или 28% от общей выручки), на втором месте – Emirates (2 млрд рублей, или 13%), на третьем – "Уральские авиалинии" (1,3 млрд рублей, или 9%).

Помимо "Домодедово", Red Wings выполняет рейсы из подмосковного "Жуковского". Среди региональных баз компании – "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.