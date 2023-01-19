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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

"Телематика" цифровизирует очереди на автомобильных погранпереходах в РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Концерн "Телематика" (ранее - "Национальные телематические системы", НТС) начал внедрение единой системы электронного бронирования очереди на российских многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП), сообщила пресс-служба компании.

Система включает информационный контур безопасности и строгий порядок формирования индивидуальных временных слотов, которые, по словам разработчиков, должны обеспечить высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди. Решения для системы разработаны "дочкой" "Телематики" - ООО "СофтТелематика".

Первый электронный пункт пропуска начал работу на российско-литовском таможенном переходе МАПП "Чернышевское". Планируется масштабировать технологию на остальные международные пункты пропуска на территории РФ. Их больше сотни.

"Километровые очереди из автомобилей на границах исчезнут в ходе распространения применения системы водителями. Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу", - цитирует пресс-служба концерна гендиректора "СофтТелематики" Дмитрия Казаринова.

Услуга по формированию электронной очереди на погранпереходах будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц.

После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт "Госуслуг" или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

"Телематика" - международный разработчик и российский лидер решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки.

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Среди проектов концерна - создание и запуск госсистемы "Платон", интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ЦКАДе (система безбарьерной оплаты "Свободный поток") и строящейся автомагистрали М-12, беспилотные коридоры для грузовиков на трассе М-11, а также десятки проектов ИТС в российских регионах РФ и др.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем 100% долей "Телематики" на момент создания концерна (под названием НТС) являлся действующий глава компании Алексей Нащекин.

В конце 2017 г. 45% долей НТС у Нащекина приобрели бизнесмен Игорь Ротенберг и его тогдашний партнер по компании-оператору госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автотрассам "Платон" (ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) Андрей Шипелов.

Цифровые активы Ротенберга, включая 45%-ную долю в "Телематике", в июле 2020 г. перешли под контроль ООО "ДФА-Капитал" Дмитрия Афанасенко. Шипелов передал свою долю "ДФА-Капиталу" и Нащекину в октябре 2021 г. В конце ноября 2022 г. "ДФА-Капитал" снизил свою долю с 80% до 45% в пользу Афанасенко.

Таким образом, на 25 ноября 2022 г. концерном "Телематика" совладели "ДФА-Капитал" (45%), Афанасенко (35%) и Нащекин (20%).

Телематика
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