Депутат Госдумы предложила ввести второе обязательное собрание собственников жилья

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Необходимо проводить и второе собрание собственников жилья ежегодно по вопросу текущего ремонта дома. С таким предложением выступила в пятницу зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"У нас действует рабочая группа при Комитете по совершенствованию управлением МКД (многоквартирным домом - ИФ). Как раз одно из предложений, которое выдвинули эксперты – это ввести еще одно обязательное собрание в году", - сказала Разворотнева на пресс-конференции, посвященной новым тарифам ЖКХ.

Она уточнила, что сейчас предусмотрено пока только одно обязательное собрание – во втором квартале. По словам депутата, неясно, что обсуждать на таком собрании, ведь отчет УК должна предоставить в первом квартале.

"Я готовлю сейчас такой законопроект, что (...) не позднее ноября должно пройти собрание, на котором люди по итогам, скажем, осенних осмотров должны утвердить перечень работ по текущему ремонту на следующий год, стоимость этих работ", - подчеркнула Разворотнева.

Она добавила, что ответственность за проведение такого собрания должна лежать на УК. Разворотнева пояснила, что так жители будут понимать объем работ в доме. Также она уточнила, что нужно разделить постоянное содержание дома и текущий ремонт, т.к. ремонтные работы каждый раз разные.

"Здесь нужно четко считать, что нужно сделать, сколько это стоит и было бы, наверно, правильно УК платить, ну, может быть, аванс какой-то заплатить, но платить по итогам сделанных работ, а не просто перечислять плату за непонятно какие работы", - заключила Разворотнева.