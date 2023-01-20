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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Младший сын первого президента Татарстана Шаймиева вышел из владения семейной НК

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Младший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик передал свою долю в ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ, Татарстан, головное предприятие ГК "Гранат-Стан Групп.") родному брату Айрату Шаймиеву, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выпискам из госреестра, 19 января Радик Шаймиев, владевший 40% в уставном капитале МНКТ, вышел из числа собственников НК, а доля Айрата Шаймиева в предприятии увеличилась с 30% до 70%.

Оставшиеся 30% в МНКТ по-прежнему принадлежат сыну Айрата Шаймиева Тимуру.

МНКТ основана в 2001 году, ведет разработку и обслуживание Сунчелеевского, Западно-Бурейкинского, Агбязовского, Актанышского и Нуркеевского месторождений в Татарстане, сообщается на сайте ГК "Гранат-Стан Групп", куда также входят сбытовое, сервисное, строительное и проектное предприятия.

Нефть в Татарстане добывают ПАО "Татнефть" и около 30 малых НК.

Татарстан Радик Шаймиев Минтимер Шаймиев Айрат Шаймиев
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