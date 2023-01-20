Пять регионов РФ снизили тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тарифные органы пяти регионов РФ после реакции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили тарифы на электроэнергию, сообщило ведомство в пятницу.

"Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в 5 регионах. В их число вошли Свердловская, Новгородская, Псковская области, Приморский край, Хабаровский край", - говорится в сообщении ФАС.

Установленные тарифы на электроэнергию по зонам суток в регионах России ФАС проанализировала в декабре 2022 года в рамках предупреждения нарушений законодательства.

В том же месяце, после рекомендации ФАС, региональные тарифные органы Новгородской и Псковской областей, Приморского и Хабаровского краев снизили тарифы на электроэнергию, которые ранее были приняты с 1 декабря 2022 года.

В Новгородской области для городского населения без электроплит и электроотопительных установок ночной тариф уменьшился на 18,47%, а пиковый тариф - на 27,68%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения ночной тариф понизился на 18,6%, а пиковый тариф - на 27,72%.

В Псковской области тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок в пиковой зоне суток снизился на 33%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф уменьшился на 33,1%, а для сельского населения - на 33,11%.

В Хабаровском крае пиковый тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок снизился на 13,11%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения - на 13,12%.

В Приморском крае тариф на электроэнергию в пиковой зоне суток понижен на 7,82% для городского населения, жилые помещения которого не оборудованы электроплитами и электроотопительными установками.

Для населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф уменьшен на 7,75%, а для сельского населения - на 7,89%.

Уже в январе предписание ведомства исполнила региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области. Дневной тариф на электроэнергию в регионе снизился на 18%, пиковый - на 5%.

"Ранее служба выявила, что тарифы в дневное время суток и в пиковой зоне в этом регионе установлены с нарушениями. Служба отменила постановление РЭК Свердловской области и предписала тарифному органу субъекта РФ установить новые тарифы до 1 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.