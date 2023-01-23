Врио главы Запорожской области заявил о минимальных потерях при наступлении на этом направлении

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Наступление российских сил в Запорожской области ведется не быстро, но эффективно и с минимальными потерями, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона при этом отметил тактику военных, которая позволяет снизить риски для жизни военнослужащих.

"Сначала проводится тактическая разведка, затем артиллерийская подготовка, и только после того как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник", - пояснил Балицкий.

В последние дни Минобороны РФ сообщало о наступательных действиях на запорожском направлении с занятием более выгодных рубежей и позиций. Так, 20 января стало известно о взятии под контроль населенного пункта Лобковое.