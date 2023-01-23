В Госдуме доработали правила получения информации из системы маркировки товаров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять во втором чтении поправки, корректирующие правила работы в России государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Председатель комитета Сергей Гаврилов внес эти поправки в законопроект № 164762-8 о земельных отношениях, который в середине июля 2022 года в парламент внесла Костромская областная дума.

Сейчас по закону правом на доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, включая информацию ограниченного доступа, обладает оператор информационной системы. Пользователи информационной системы обладают правом доступа к информации без возможности ее обработки и с учетом ограничений на доступ. Внесенный депутатами законопроект убирает из закона однозначный запрет на возможность для сторонних пользователей обрабатывать информацию.

Оператор информационной системы мониторинга ("Оператор-ЦРПТ", система маркировки "Честный знак") может осуществлять обработку информации ограниченного доступа, содержащейся в системе, при условии обязательного обезличивания такой информации. Предлагается уточнить, что обезличенная информация, доступ к которой был обеспечен оператором информационной системы мониторинга, не подлежит хранению в информационной системе мониторинга, на нее не распространяются требования к информации ограниченного доступа.

Предлагается также наделить оператора правом определять порядок и стоимость оказания услуг с использованием информации, содержащейся в системе.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 24 января.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Сейчас идут эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.