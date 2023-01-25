Принят закон, уточняющий правила получения информации из системы маркировки товаров в РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который корректирует правила работы государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Поправки были внесены главой думского комитета Сергеем Гавриловым в законопроект №164762-8, который в рамках первого чтения регулировал земельные отношения.

Согласно действующему законодательству, правом на доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, включая информацию ограниченного доступа, обладает оператор информационной системы. В свою очередь пользователи информационной системы обладают правом доступа к информации без возможности ее обработки и с учетом ограничений на доступ. Принятые депутатами в третьем чтении поправки убирают из закона однозначный запрет на возможность для сторонних пользователей обрабатывать информацию, находящуюся в системе.

Сейчас оператор информационной системы мониторинга ("Оператор-ЦРПТ", система маркировки "Честный знак" - ИФ) может осуществлять обработку информации ограниченного доступа, содержащейся в системе, при условии обязательного обезличивания такой информации. Предлагается уточнить, что обезличенная информация, доступ к которой был обеспечен оператором информационной системы мониторинга, не подлежит хранению в информационной системе мониторинга и на нее не распространяются требования к информации ограниченного доступа.

Предлагается также наделить оператора правом определять порядок и стоимость оказания услуг с использованием информации, содержащейся в системе.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.