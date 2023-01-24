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Обновленную Красную книгу растений планируется издать в России в ближайшие два года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Издание обновленной Красной книги растений и грибов намечено на 2023-2024 годы, перечень не корректировался 18 лет, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Подготовка и издание обновленной редакции Красной книги России "Растения и грибы" запланированы на 2023-2024 годы", - сказал Козлов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

Он напомнил, что "последняя версия списка краснокнижных растений и грибов датируется 2005 годом".

"Обновление такого перечня - это очень серьезный труд. Сейчас он подготовлен, формируется проект приказа, которым он будет утвержден", - отметил глава Минприроды.

Козлов уточнил, что в общей сложности "в новый список объектов растительного мира Красной книги России планируется включить 734 вида растений и грибов", при этом "в действующей редакции 2005 года их 676 видов".

"Специалисты уже начали подготовку очерков и иллюстраций для создания новой книги", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ.

Александр Козлов Минприроды
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