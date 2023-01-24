В Москве отмечен рост заболеваемости гриппом среди детей

При этом общая заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Москве на третьей неделе января среди совокупного населения снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, но число заболевших росло среди детей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора и назвало ситуацию по этим заболеваниям в целом нестабильной.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0-2 лет. В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет", - говорится в сообщении.

При этом, по словам чиновников, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на третьей неделе года не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и для отдельных возрастных групп.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа B, затем следует А(H1N1) 2009. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.