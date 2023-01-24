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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Глава НПО Лавочкина Колмыков получил три года колонии за злоупотребление полномочиями

Глава НПО Лавочкина Колмыков получил три года колонии за злоупотребление полномочиями
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии общего режима генерального директора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Колмыкову также запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием на два года.

Он был взят под стражу в зале суда.

Второму фигуранту дела - бывшему руководителю Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимиру Солнцеву суд назначил шесть лет колонии общего режима. Как и Колмыкову, ему на два года запрещено занимать должности в органах государственной и муниципальной власти и коммерческих организациях с госучастием на два года. Он также был взят под стражу в зале суда.

В счет возмещения материального ущерба в пользу НПО "Энергомаш" с Колмыкова и Солнцева взыскано более 662 млн руб.

Колмыков признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), Солнцев - в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о событиях, относящихся к периоду, когда Колмыков и Солнцев были топ-менеджерами "Энергомаша". По версии следствия, Солнцев убедил Колмыкова одобрить документацию на поставку жидкостных ракетных двигателей США по соглашению, заключенному для РФ на невыгодных условиях, писала газета "Коммерсантъ".

Солнцев изначально был задержан и отправлен под арест по делу о хищении более 1 млрд руб. при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС).

Владимир Колмыков НПО Лавочкина Московская область
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