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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Кольском заливе весной испытают камнеукладочное судно для "Арктик СПГ 2"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ходовые испытания камнеукладочного судна Acrtic Scradeway для ООО "Арктик СПГ 2" планируется провести в апреле-мае текущего года в акватории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС, Белокаменка, ООО "НОВАТЭК-Мурманск") в Кольском заливе. Об этом говорится в материалах оценки воздействия на окружающую среду.

Подрядчиком для проведения ходовых испытаний камнеукладочной баржи стало АО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС).

В программе испытаний говорится, что с 10 по 15 апреля пройдет мобилизация необходимой техники, флота и оборудования, с 16 апреля по 1 мая состоятся ходовые испытания, 2-3 мая – демобилизация.

Программа испытаний включает отсыпку 20 тыс. куб. м, чтобы проверить точность при устройстве подводной насыпи.

АО "МРТС" зарегистрировано в Москве в 2000 году. Основной вид деятельности – строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Acrtic Scradeway Арктик СПГ 2 Мурманск
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