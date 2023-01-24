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Нацпарки и заповедники получат 270 млн руб. на строительство туристической инфраструктуры

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На строительство туристической инфраструктуры в национальных парках и заповедниках в 2023 году будет выделено 270 млн рублей, сообщил во вторник глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Из бюджета на создание рекреационной инфраструктуры в национальных парках и заповедниках в этом году мы направим 270 млн рублей. Поскольку остальные деньги, 10 млрд, идут строго по назначению: зарплаты государственным инспекторам и научным сотрудникам, обновление техники и оборудования, антибраконьерские рейды, защита от пожаров, содержание центров восстановления и реинтродукции редких видов животных. То есть непосредственная работа особо охраняемых природных территорий", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, ежегодно заповедные территории получают средства на туристическую инфраструктуру на конкурсной основе в рамках нацпроекта "Экология".

"На сегодняшний день заявки подали уже 133 национальных парка и заповедника на общую сумму почти 5 млрд рублей", - отметил Козлов.

Минприроды Александр Козлов
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