В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил "Интерфаксу", что не видит необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву; соответствующая инициатива министерства обороны пока не формализована.

"На весенний призыв менять законодательство никакой нет никакой необходимости", - сказал Картаполов в четверг, отвечая на вопрос, пройдет ли призыв в армию этой весной по новым правилам.

Глава комитета также отметил, что "нет никаких новых правил".

"Пока у нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало", - сказал Картаполов.

Он также добавил, что "мы в этом необходимости на сегодня не видим; в перспективе, да, можно поработать".

В настоящее время на срочную военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сказал, что планируется изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал министр. По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

Ранее, 17 декабря 2022 года, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы в Вооруженных силах РФ не планируется. "В настоящее время каких-либо изменений законодательства РФ в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сказал он.